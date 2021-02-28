"Твиттер" Хинштейна подвергся взлому

14:11 Источник: Газета.Ru

Глава комитета Государственной думы по информационный политике Александр Хинштейн сообщил о взломе своей страницы в Twitter.

«Вслед за коллегами и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени — слава Богу, только один», – написал депутат. Он призвал «чаще менять пароли» от социальных сетей.