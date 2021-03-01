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Фильм "Борат 2" режиссера Джейсона Уолинера получил "Золотой глобус"

08:35 01.03.2021 Источник: Lenta.ru

Фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды введет NBC.

В данной категории на награду также претендовали мюзикл «Гамильтон» Томаса Каила, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова, «Выпускной» Райана Мерфи и «Мьюзик» певицы Sia.

Саша Барон Коэн, исполнивший в картине главную роль, завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».

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