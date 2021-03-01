Еще более чем на 400 пригородных подмосковных автобусах можно оплатить проезд картой «Тройка»

12:50

Фото пресс-службы правительства Московской области



С понедельника, 1 марта, еще более чем на 400 подмосковных автобусах появилась возможность оплаты проезда транспортной картой «Тройка». Это 100 маршрутов пригородного сообщения, выполняющих пассажирские перевозки внутри 22 городских округов Московской области

«С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой «Тройка» еще в 400 автобусах Мострансавто. Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тыс. автобусах областного перевозчика, – отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. – Жители и гости Подмосковья отмечают удобство оплаты «Тройкой»: для поездок на общественном транспорте Москвы и области нужна всего одна карта. Такую задачу ставил перед нами губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Мы поэтапно будем увеличивать число автобусных маршрутов Подмосковья, где будут принимать «Тройку». Следующим шагом в развитии единой транспортной системы Московской агломерации станет возможность оплаты картой «Тройка» в остальных автобусах Мострансавто, а после – на всех автобусных маршрутах областных перевозчиков».

«Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность – ежедневно тысячи пассажиров используют «Тройку», с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье. Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее», – сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Сбер уделяет повышенное внимание развитию инновационных и комплексных решений, которые позволяют повысить удобство и доступность безналичных технологий, в частности, в сфере общественного транспорта. Благодаря развитой инфраструктуре, безналичная оплата проезда – при помощи транспортной или банковской карты – уже сегодня является наиболее востребованной среди пассажиров Московской области, – пояснил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Расширение перечня подмосковных маршрутов, на которых можно оплачивать проезд «Тройкой», и, при этом, легкость пополнения транспортных карт при помощи всевозможных каналов, в частности, банкоматов Сбера, будут стимулировать продолжение роста спроса на безналичные технологии, которые на текущий момент являются наиболее удобными и безопасными»

Сейчас городской тариф на проезд по карте «Тройка» в подмосковных автобусах составляет 37 рублей, аналогично оплате по банковской карте. Картой можно расплатиться на маршрутах по регулируемым тарифам, где установлено стационарное оборудование. В транспортных средствах, где можно оплатить проезд «Тройкой», размещены информационные стикеры. На коммерческих маршрутах стоимость устанавливается перевозчиком.

С маршрутами, где с 1 марта запустили проезд по «Тройке», можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также на сайте Единого транспортного портала.

Напомним, что с начала февраля картой «Тройка» стало возможно оплатить проезд на более чем 300 городских маршрутах Мострансавто в 1,1 тыс. автобусах, в которых установлено стационарное оборудование. Позже для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы, способствующие снижению стоимости проезда и созданию единого платежного пространства в двух регионах.