Еще более чем на 400 пригородных подмосковных автобусах можно оплатить проезд картой «Тройка»
12:50 01.03.2021
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
«С сегодняшнего дня жители Подмосковья смогут оплачивать проезд картой «Тройка» еще в 400 автобусах Мострансавто. Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тыс. автобусах областного перевозчика, – отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. – Жители и гости Подмосковья отмечают удобство оплаты «Тройкой»: для поездок на общественном транспорте Москвы и области нужна всего одна карта. Такую задачу ставил перед нами губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Мы поэтапно будем увеличивать число автобусных маршрутов Подмосковья, где будут принимать «Тройку». Следующим шагом в развитии единой транспортной системы Московской агломерации станет возможность оплаты картой «Тройка» в остальных автобусах Мострансавто, а после – на всех автобусных маршрутах областных перевозчиков».
«Первый этап проекта по внедрению единой билетной системы уже показал свою эффективность – ежедневно тысячи пассажиров используют «Тройку», с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье. Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее», – сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
«Сбер уделяет повышенное внимание развитию инновационных и комплексных решений, которые позволяют повысить удобство и доступность безналичных технологий, в частности, в сфере общественного транспорта. Благодаря развитой инфраструктуре, безналичная оплата проезда – при помощи транспортной или банковской карты – уже сегодня является наиболее востребованной среди пассажиров Московской области, – пояснил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Расширение перечня подмосковных маршрутов, на которых можно оплачивать проезд «Тройкой», и, при этом, легкость пополнения транспортных карт при помощи всевозможных каналов, в частности, банкоматов Сбера, будут стимулировать продолжение роста спроса на безналичные технологии, которые на текущий момент являются наиболее удобными и безопасными»
Сейчас городской тариф на проезд по карте «Тройка» в подмосковных автобусах составляет 37 рублей, аналогично оплате по банковской карте. Картой можно расплатиться на маршрутах по регулируемым тарифам, где установлено стационарное оборудование. В транспортных средствах, где можно оплатить проезд «Тройкой», размещены информационные стикеры. На коммерческих маршрутах стоимость устанавливается перевозчиком.
С маршрутами, где с 1 марта запустили проезд по «Тройке», можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также на сайте Единого транспортного портала.
Напомним, что с начала февраля картой «Тройка» стало возможно оплатить проезд на более чем 300 городских маршрутах Мострансавто в 1,1 тыс. автобусах, в которых установлено стационарное оборудование. Позже для пассажиров станут доступны новые тарифы и программы, способствующие снижению стоимости проезда и созданию единого платежного пространства в двух регионах.
Новости
- 14:00 01.03.2021
- Оппозиционеры ворвались в здание администрации центрального района Еревана
- 13:32 01.03.2021
- РФ не ждет от США признания "аннексии Крыма", так как никакой аннексии не было - Кремль
- 13:20 01.03.2021
- Совбез Армении призвал президента страны подписать указ об увольнении начальника Генштаба
- 13:05 01.03.2021
- Послы 27 стран ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального
- 13:00 01.03.2021
- В Кремле не согласны с включением РФ в список "горячих точек" по ценам на продукты
- 12:32 01.03.2021
- Давление воздуха в одном из отсеков МКС упало в полтора раза
- 12:20 01.03.2021
- Мосгорсуд объяснил, почему не учел требование Страсбургского суда по делу Навального
- 12:05 01.03.2021
- Экс-глава ПФР Топилин назначен старшим советником гендиректора РЖД
- 12:00 01.03.2021
- Полиция в Мьянме начала стрелять боевыми на акциях против власти военных
- 12:00 01.03.2021
- Почти 70% потребителей в РФ стали экономить в связи с последствиями пандемии - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать