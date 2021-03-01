В Кремле не согласны с включением РФ в список "горячих точек" по ценам на продукты
13:00 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле не согласны с оценками компаний, которые включили Россию в список "горячих точек" по росту цен на продукты. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Согласно исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В то же время агентство Блумберг составило список государств, которые, согласно его оценкам, стали "горячими точками" по росту стоимости продуктов. В него вошла и Россия.
Комментируя эти данные, Песков заметил: "Что касается этой публикации, мы с ней не согласны". "У нас другие данные, - указал представитель Кремля. - Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными".
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