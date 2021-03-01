В РФ создадут единую платформу для автоматического предоставления соцподдержки - Мишустин
14:32 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки появится в России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.
"Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты", - сообщил он.
НОВОСТИ
- 15:12 01.03.2021
- Кабмин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах
- 15:00 01.03.2021
- Развивающиеся страны должны принять меры против роста долговой нагрузки - Силуанов
- 14:12 01.03.2021
- Имеющиеся у РФ вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса - Путин
- 14:00 01.03.2021
- Оппозиционеры ворвались в здание администрации центрального района Еревана
- 13:32 01.03.2021
- РФ не ждет от США признания "аннексии Крыма", так как никакой аннексии не было - Кремль
- 13:20 01.03.2021
- Совбез Армении призвал президента страны подписать указ об увольнении начальника Генштаба
- 13:05 01.03.2021
- Послы 27 стран ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Навального
- 13:00 01.03.2021
- В Кремле не согласны с включением РФ в список "горячих точек" по ценам на продукты
- 12:50 01.03.2021
- Еще более чем на 400 пригородных подмосковных автобусах можно оплатить проезд картой «Тройка»
- 12:32 01.03.2021
- Давление воздуха в одном из отсеков МКС упало в полтора раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать