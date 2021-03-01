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В РФ создадут единую платформу для автоматического предоставления соцподдержки - Мишустин

14:32 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единая цифровая платформа для автоматического предоставления мер социальной поддержки появится в России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

"Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты", - сообщил он.

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