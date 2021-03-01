Кабмин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах страны. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"На прошедшем заседании правительства мы выделили 100 млрд рублей на эти цели, <...> средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть - 70,5 млрд рублей - в этом году", - сказал он.