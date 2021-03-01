Минпросвещения РФ намерено в два раза сократить перечень специальностей в колледжах
20:00 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство просвещения России намерено обновить перечень профессий и специальностей в колледжах, сократив его в два раза. Об этом в интервью "Российской газете" заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - сообщил он.
Глушко отметил, что многие программы будут объединены или трансформированы, другие переведены на уровень профессионального обучения, то есть их можно будет дополнительно освоить во время обучения в колледже. По ряду профессий и специальностей "произойдет укрупнение". "Например, действующие три профессии - "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" - укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций", - привел пример Глушко.
Он также добавил, что Минпросвещения планирует сокращение сроков обучения по отдельным программам.
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