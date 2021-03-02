США могут 2 марта ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - Рейтер

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США 2 марта могут объявить о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источники агентство Рейтер.

По его данным, рестрикции будут введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act), а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан в марте 2014 года, сразу после проведения в Крыму референдума о воссоединении с Россией, занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой. Этот документ предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй указ, от 2005 года, касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения. В Госдепе и Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

Источники агентства Рейтер отказались уточнить, против кого именно планируются новые ограничительные меры, однако отметили, что Вашингтон сохранит действие исключений из-под санкций, распространяющихся на иностранную помощь, а также включающих некоторые экспортные лицензии для России.

В понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении России из- за ситуации вокруг Навального на текущей неделе. По сведениям Си-эн-эн, введение рестрикций будет происходить в координации с Европейским союзом.