США могут 2 марта ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - Рейтер
07:00 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США 2 марта могут объявить о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщает в понедельник со ссылкой на источники агентство Рейтер.
По его данным, рестрикции будут введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act), а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан в марте 2014 года, сразу после проведения в Крыму референдума о воссоединении с Россией, занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой. Этот документ предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй указ, от 2005 года, касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения. В Госдепе и Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.
Источники агентства Рейтер отказались уточнить, против кого именно планируются новые ограничительные меры, однако отметили, что Вашингтон сохранит действие исключений из-под санкций, распространяющихся на иностранную помощь, а также включающих некоторые экспортные лицензии для России.
В понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в администрации США сообщала, что Вашингтон намерен ввести ограничительные меры в отношении России из- за ситуации вокруг Навального на текущей неделе. По сведениям Си-эн-эн, введение рестрикций будет происходить в координации с Европейским союзом.
Новости
- 08:24 02.03.2021
- Россия опротестовала решение ЕСПЧ по Навальному
- 08:12 02.03.2021
- После обстрела Сигнального к югу от Донецка зафиксированы повреждения по восьми адресам — СЦКК
- 07:58 02.03.2021
- Россельхознадзор со 2 марта ограничивает ввоз кормов и кормовых добавок из США
- 07:46 02.03.2021
- Выпускникам колледжей вместе с дипломом будут выдавать цифровой паспорт компетенций - первый замглавы Минпросвещения
- 07:31 02.03.2021
- Минобороны РФ переводит все свои медучреждения в плановый режим работы на фоне улучшения ситуации с COVID-19
- 07:18 02.03.2021
- Пандемия ускорила выход концепции "социального казначейства" - Голикова
- 07:08 02.03.2021
- Более 500 млрд руб. направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года - Голикова
- 22:40 01.03.2021
- В Совете по Правам Человека при ООН призвали начать международное расследование отравления Навального - СМИ
- 22:00 01.03.2021
- Рекордно низкое число американцев положительно относится к России и Китаю - опрос
- 21:20 01.03.2021
- США намерены на этой неделе ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным - CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать