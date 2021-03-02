СК Белоруссии сообщил, что передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет (СК) Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство республики.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - отметили в СК.