СК Белоруссии сообщил, что передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской
12:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет (СК) Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство республики.
"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - отметили в СК.
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