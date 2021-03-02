0
0
21
НОВОСТИ

СК Белоруссии сообщил, что передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской

12:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет (СК) Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство республики.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", - отметили в СК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:25 02.03.2021
Заключенные снимают мультфильмы в Новосибирской области
0
72
12:05 02.03.2021
Треть российских вкладчиков ежедневно пользуются мобильным банком - исследование
0
100
12:00 02.03.2021
Медведчук не исключает, что Порошенко вновь может стать президентом Украины
0
118
11:32 02.03.2021
Банк БРИКС предоставит Китаю около $1 млрд на восстановление экономики
0
160
11:20 02.03.2021
В России выявили 10 565 заразившихся коронавирусом за сутки
0
150
11:05 02.03.2021
Роспотребнадзор просят пересмотреть новые СанПиН по уборке в подъездах
0
186
11:00 02.03.2021
Путин назвал Горбачева выдающимся политиком, оказавшим влияние на ход мировой истории
0
223
10:32 02.03.2021
Боррель обвинил Россию в активной дезинформации против ЕС
0
266
10:20 02.03.2021
В США предложили ввести налог на сверхбогатых
0
207
10:05 02.03.2021
В 2020 году в России выпустили почти на 20% меньше книг, чем ранее
0
215

Возврат к списку