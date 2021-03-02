Компании Национального союза птицеводов будут сдерживать рост цен на птицу и яйца
13:00 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца, говорится в сообщении Минсельхоза.
"Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", - отмечается в сообщении.
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