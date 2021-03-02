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Политика санкций против России не достигает своих целей - Песков

14:32 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, испытывающие зависимость от введения санкций, подобной политикой не достигают своих целей. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию агентства Рейтер о том, что власти США 2 марта могут объявить о новых санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

"Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику, является ли эта политика эффективной, достигает ли она своей цели", - сказал он.

"Ответ будет очевидным, цели эта политика не достигает", - добавил Песков.

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