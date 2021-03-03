0
0
143
НОВОСТИ

Экс-министр экономики Украины оценил возможный ущерб от запуска "Северного потока-2"

08:54 03.03.2021 Источник: РОСБАЛТ

Ущерб Украине в случае запуска проект «Северный поток-2» может составить до 3$ млрд, считает экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

При этом, как передает телеканал НСН, Лановой назвал эти потери «некритичными», поскольку, по его словам, «все равно эти деньги утопают в „бодяжке“ „Нафтогаза“». Политик подчеркнул, что «там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы».

В то же время, по его словам, жители Украины станут беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергоресурсы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 03.03.2021
К МВД подали коллективный иск людей, которые отбывали арест в спецприемнике Сахарово
0
37
10:00 03.03.2021
Людмила Нарусова усомнилась в законности одиночных пикетов - СМИ
0
59
09:56 03.03.2021
Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году
0
51
09:32 03.03.2021
Русский язык в значительной мере принадлежит украинцам - Аваков
0
112
09:20 03.03.2021
Протестующие перекрыли дороги в Бейруте после резкого обесценивания ливанского фунта
0
122
09:05 03.03.2021
МЧС сегодня проведет масштабные учения с включением уличных сирен
0
141
09:04 03.03.2021
Россияне недооценивают проблему потери слуха, выяснили социологи
0
130
09:00 03.03.2021
Саркози допустил возможность обращения в ЕСПЧ
0
143
08:42 03.03.2021
О победе над COVID-19 пока говорить рано: в регионах РФ ежедневно выявляют более 10 тыс. новых носителей
0
170
08:32 03.03.2021
Бывший спецкорр "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов останется под стражей как минимум до 7 мая - адвокат
0
160

Возврат к списку