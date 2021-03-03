Экс-министр экономики Украины оценил возможный ущерб от запуска "Северного потока-2"

08:54 Источник: РОСБАЛТ

Ущерб Украине в случае запуска проект «Северный поток-2» может составить до 3$ млрд, считает экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

При этом, как передает телеканал НСН, Лановой назвал эти потери «некритичными», поскольку, по его словам, «все равно эти деньги утопают в „бодяжке“ „Нафтогаза“». Политик подчеркнул, что «там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы».

В то же время, по его словам, жители Украины станут беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергоресурсы.