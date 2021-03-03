В России могут появиться стандарты all inclusive

10:20 Источник: Коммерсант.ru

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (копия протокола есть у “Ъ”). Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма. Представитель господина Чернышенко подтвердил “Ъ” эту информацию, добавив, что вопрос проработки стандартов по системе «все включено» давно назрел.

В Ростуризме подтвердили, что работа над стандартами для all inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом — нет.