Некомплект органов внутренних дел РФ составляет 70 тыс. человек

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некомплект сотрудников органов внутренних дел России составляет 70 тысяч человек, сообщил в среду министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД.

"Поставленные перед нами задачи решались в условиях возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным некомплектом. Сегодня он составляет порядка 70 тысяч человек", - сказал глава ведомства.