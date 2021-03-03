Израиль обвиняет иранцев в экологическом терроризме

22:18 Источник: NEWSru.co.il

Министр экологии Израиля Гила Гамлиэль объявила на пресс-конференции в Иерусалиме, что к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря причастно "пиратское" судно Emerald, принадлежащее ливийской компании, которое вышло из иранского порта под флагом Панамы.

"Это не просто экологическое преступление, это экологический терроризм", – заявляет Гамлиэль

"Иран занимается террором не только с помощью ядерного оружия или пытаясь закрепиться на наших границах. Иран занимается террором, нанося вред окружающей среде. Наша борьба с загрязнением и нанесением вреда окружающей среде – это международная борьба", – говорится в заявлении министра.