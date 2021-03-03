Израиль обвиняет иранцев в экологическом терроризме
22:18 03.03.2021 Источник: NEWSru.co.il
Министр экологии Израиля Гила Гамлиэль объявила на пресс-конференции в Иерусалиме, что к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря причастно "пиратское" судно Emerald, принадлежащее ливийской компании, которое вышло из иранского порта под флагом Панамы.
"Это не просто экологическое преступление, это экологический терроризм", – заявляет Гамлиэль
"Иран занимается террором не только с помощью ядерного оружия или пытаясь закрепиться на наших границах. Иран занимается террором, нанося вред окружающей среде. Наша борьба с загрязнением и нанесением вреда окружающей среде – это международная борьба", – говорится в заявлении министра.
НОВОСТИ
- 22:35 03.03.2021
- Китай лидирует по числу научных работ по ИИ - Исследование
- 21:50 03.03.2021
- Байден продлил "украинские" санкции США против России
- 21:34 03.03.2021
- Эстония будет использовать вакцину "Спутник V", если ее одобрят европейские власти
- 20:47 03.03.2021
- Андрей Воробьев проинспектировал Королёвскую горбольницу
- 20:32 03.03.2021
- Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Королеве
- 20:30 03.03.2021
- Правозащитники подсчитали число арестов в Белоруссии после февральских протестов
- 20:00 03.03.2021
- Китай - это крупнейшая геополитическая проблема столетия - Блинкен
- 19:45 03.03.2021
- Госдеп США: Мы не будем продвигать демократию посредством военных интервенций...
- 19:26 03.03.2021
- Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе
- 19:10 03.03.2021
- Есть информация о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать