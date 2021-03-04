Интернет может разрушить общество, если не будет подчинен моральным законам - Путин
15:12 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Точку зрения по этому вопросу глава государства высказал в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем", - отметил Путин. "Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - подчеркнул он.
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