Военные моряки Таиланда спасли четырех котов, оказавшихся в ловушке в море
18:00 04.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Моряки ВМС Таиланда спасли четырёх котов, оказавшихся в ловушке в Андаманском море. Судно, на котором находились животные, загорелось, и экипаж оперативно эвакуировался, забыв про питомцев.
Когда до тонущей лодки добрались военные, на поверхности остался только её нос, на котором ютились кошки, ожидая помощи. До безопасного места их доставил на своей спине один из моряков. Сейчас жизням животных ничего не угрожает. Говорит Москва
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