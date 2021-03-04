Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
19:20 04.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере девять турецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на востоке Турции. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.
"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа "Кугар" вылетел в 13:55 (совпадает с мск - прим. ТАСС) из Бингёля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25. Было установлено, что девять наших военных погибли еще четверо получили ранения", - отмечается в распространенном коммюнике.
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