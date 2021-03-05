Строительный кран упал на жилой дом в Архангельске, пострадавших нет

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительный кран упал в пятницу на жилой деревянный дом в Архангельске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Строительный кран упал на жилой дом на Набережной, 118. Оперативная группа работает на месте, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.