Строительный кран упал на жилой дом в Архангельске, пострадавших нет
13:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительный кран упал в пятницу на жилой деревянный дом в Архангельске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.
"Строительный кран упал на жилой дом на Набережной, 118. Оперативная группа работает на месте, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
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