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Более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса - Голикова

18:40 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 2,5 млн россиян уже получили два компонента вакцины от коронавируса, а первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова журналистам.

"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона российских граждан", - сказала она.

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