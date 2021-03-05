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Рождаемость в России в январе 2021 года снизилась на 10,3% к январю 2020-го

20:40 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 106,6 тыс. детей родились в России в январе 2021 года, это на 10,3% меньше показателей начала 2020 года. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Относительно декабря 2020 года, когда в стране родились 129,3 тыс. детей, снижение составило 17,6%.

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