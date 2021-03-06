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НОВОСТИ

Правительство РФ намерено направить 780 млрд руб на развитие транспортной инфраструктуры

10:05 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 2024 года объем финансирования модернизации транспортной инфраструктуры составит 780 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

"В целом до 2024 года объемы финансирования, включая средства на инфраструктуры для транзита контейнеров, составят около 780 млрд рублей", - сказал Мишустин.

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