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НОВОСТИ

В МИД РФ не комментируют информацию СМИ о взаимной высылке дипломатов России и Франции

11:45 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел России не комментирует публикацию французской газеты "Эко" о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции.

"Не комментируем", - сказали ТАСС в субботу в российском дипведомстве. Комментарий МИД Франции пока получить не удалось.

Ранее французское издание "Эко" сообщило о том, что Россия и Франция осуществили взаимную высылку дипломатов в конце 2020 года, однако данный шаг не предавался огласке. По ее данным, Франция выслала одного из сотрудников экономического департамента посольства России в Париже. Россия по принципу взаимности отправила на родину сотрудника экономического департамента посольства Франции в Москве.

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