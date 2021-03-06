В Кремле назвали ошибкой утверждение о возможном новом повышении пенсионного возраста
14:24 06.03.2021 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года.
"Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу", комментируя соответствующее заявление парламентария.
В появившемся в СМИ интервью Рашкин утверждал, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году. По его словам, это будет сделано из-за того, что предыдущее повышение не смогло помочь в устранении дефицита бюджета Пенсионного фонда России.
НОВОСТИ
- 13:50 06.03.2021
- У японских авиакомпаний хакеры похитили данные сотен тысяч пассажиров
- 12:35 06.03.2021
- Папа Римский: Верующие не могут молчать, когда терроризм прикрывается религией
- 11:45 06.03.2021
- В МИД РФ не комментируют информацию СМИ о взаимной высылке дипломатов России и Франции
- 11:00 06.03.2021
- Папа Римский встретился с духовным лидером шиитов Ирака
- 10:40 06.03.2021
- Мишустин потребовал ускорить работу по подготовке планов расширения БАМа и Транссиба
- 10:05 06.03.2021
- Правительство РФ намерено направить 780 млрд руб на развитие транспортной инфраструктуры
- 09:20 06.03.2021
- Словакия не откажется от "Спутника V" только потому, что вакцина сделана в России
- 09:12 06.03.2021
- В ночь на 7 марта в Москве может похолодать до -8 градусов
- 09:00 06.03.2021
- Планетоход NASA Perseverance начал движение по поверхности Марса
- 22:40 05.03.2021
- По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в Сомали, 30 пострадали - Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать