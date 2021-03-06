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В Кремле назвали ошибкой утверждение о возможном новом повышении пенсионного возраста

14:24 06.03.2021 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года.

"Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу", комментируя соответствующее заявление парламентария.

В появившемся в СМИ интервью Рашкин утверждал, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году. По его словам, это будет сделано из-за того, что предыдущее повышение не смогло помочь в устранении дефицита бюджета Пенсионного фонда России.

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