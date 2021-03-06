МЧС предупреждает о метели и порывистом ветре в Москве вечером и ночью 6 марта
15:30 06.03.2021 Источник: Интерфакс
Снег, метель и порывистый вечер ожидаются в Москве в ночь на воскресенье.
"Во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сообщает главк МЧС Москвы.
В ведомстве предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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