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МЧС предупреждает о метели и порывистом ветре в Москве вечером и ночью 6 марта

15:30 06.03.2021 Источник: Интерфакс

Снег, метель и порывистый вечер ожидаются в Москве в ночь на воскресенье.

"Во второй половине ночи с сохранением до вечера 7 марта в Москве ожидается снег, местами сильный, метель. Усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы", - сообщает главк МЧС Москвы.

В ведомстве предупреждают автомобилистов о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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