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Власти Ялты 7 и 8 марта дадут жителям воду в дома без ограничений

18:45 06.03.2021 Источник: Интерфакс

Вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье и ближайший понедельник в Ялте, где два с половиной месяца назад ввели графики из-за засухи в Крыму.

"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", - написала глава администрации курортного города Янина Павленко на своей странице в фейсбуке в субботу.

Круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали ранее жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.

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