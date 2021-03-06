Власти Ялты 7 и 8 марта дадут жителям воду в дома без ограничений
18:45 06.03.2021 Источник: Интерфакс
Вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье и ближайший понедельник в Ялте, где два с половиной месяца назад ввели графики из-за засухи в Крыму.
"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", - написала глава администрации курортного города Янина Павленко на своей странице в фейсбуке в субботу.
Круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали ранее жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.
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