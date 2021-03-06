Власти Ялты 7 и 8 марта дадут жителям воду в дома без ограничений

18:45 Источник: Интерфакс

Вода будет подаваться круглосуточно в воскресенье и ближайший понедельник в Ялте, где два с половиной месяца назад ввели графики из-за засухи в Крыму.

"Седьмого и восьмого марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение. Хороших выходных", - написала глава администрации курортного города Янина Павленко на своей странице в фейсбуке в субботу.

Круглосуточную подачу воды на праздники, с 6 по 9 марта, пообещали ранее жителям Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма.