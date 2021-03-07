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В России вырос коэффициент распространения коронавируса - оперштаб

11:30 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье впервые с 1 февраля увеличился до единицы, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Это Москва (1,14), Подмосковье (1,16), Санкт-Петербург (1,03) и Свердловская область (1,02).

В Нижегородской области он равен ровно 1. В других регионах он ниже: так, в Архангельской области он составил 0,99, в Красноярском крае и Ростовской области - 0,96, в Воронежской - 0,95, в Иркутской - 0,91.

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