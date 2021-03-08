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При взрывах на армейской базе в Экваториальной Гвинее погибли 30 человек - агентство

15:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате взрывов на армейских складах в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи возросло до 30. Об этом сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на местное телевидение.

В последние часы из-под завалов извлечены еще десять тел, общее количество погибших составило 30 человек, ранения получили 600, отметил государственный телеканал Ти- ви-джи-и (TVGE). Четыре взрыва прогремели во второй половине дня 7 марта на территории военной базы Нкоа Нтома.

Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого в выступлении по национальному телевидению сообщил, что взрывы произошли из-за "халатности в обращении с динамитом". Он обвинил военных, которые обеспечивали безопасность арсенала, в недостаточной внимательности. Президент также отметил, что причиной взрывов мог стать перекинувшийся на склады огонь, который фермеры развели для уничтожения сорной травы на своих полях, расположенных рядом со складами. Глава государства также обратился к международному сообществу с призывом оказать помощь Экваториальной Гвинее в связи с крупным ущербом, нанесенным взрывами.

Телеканал Ти-ви-джи-и показал десятки разрушенных зданий в районе инцидента. Наряду с базой сильно пострадал квартал, где проживают семьи с низкими доходами. Очевидцы передают, что первые три взрыва произошли почти одновременно около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Через два часа произошел четвертый по счету взрыв. Бата является экономической столицей Экваториальной Гвинеи и крупнейшим по численности городом страны.

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