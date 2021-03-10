В Москве начнется судебный процесс над юристом ФБК Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища

07:57 Источник: Интерфакс

Судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы в среду приступит к рассмотрению по существу дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь.

Судебное заседание назначено в 10:00.

Соболь предъявлено обвинение по ч.2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Следствие полагает, что она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребёнком", и прошла в подъезд жилого дома. По словам представителя ведомства, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала Иванова.

Защита Соболь считает уголовное дело политически мотивированным. Вину она не признает.