Лишь 7% россиян планируют заграничный отпуск этим летом - опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян планируют отдыхать этим летом в пределах страны и лишь 7% намерены провести отдых за рубежом. Такие результаты показал опрос банка "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно данным опроса, 51% респондентов планируют провести летний отпуск в России. Из них 21% еще не определились с точным местом отдыха, а еще 20% проведут отпуск дома или на даче. Еще 10% опрошенных хотят поехать на курорты Крыма и Краснодарского края. Только 7% россиян заявили, что поедут в летний отпуск за границу.

Между тем почти каждый третий россиянин (30%) еще не определился с летним отпуском из-за пандемии. Больше всего таких людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (37%), а также в Москве и Московской области (36%) и на Северном Кавказе (35%). Самая низкая доля неопределившихся - на Дальнем Востоке (25%). Еще 13% жителей России совсем не планируют летних отпусков.

При этом 23% россиян в 2021 году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, планируя свой отпуск на даче или дома, отметили в "Открытии". Еще 36% опрошенных планируют ограничить свой бюджет летнего путешествия до 30 тысяч рублей в среднем на человека. 22% готовы потратить 30-50 тысяч, 13% - 50-100 тысяч рублей на человека. Лишь 6% опрошенных закладывают на летний отпуск свыше 100 тысяч рублей.

В свою очередь услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться всего 15% россиян, еще 31% собираются определиться с этим вопросом непосредственно летом. При этом почти треть опрошенных (31%) заявили, что всегда планируют отпуск сами, чтобы сэкономить.

Кроме того, 45% россиян не планируют бронировать место отдыха заранее. И лишь 13% опрошенных заявили, что планируют забронировать место отдыха сильно заранее, поскольку делают так всегда. Из них 4% уже места забронировали.