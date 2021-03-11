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НОВОСТИ

Компании Airbus поручено разработать проект орбитального завода

18:30 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Airbus по решению Европейской комиссии возглавит команду из семи европейских компаний, которая займется созданием первого в мире орбитального завода по сборке космических аппаратов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Airbus была избрана Европейской комиссией для проработки возможности сборки космических аппаратов в космосе в рамках программы Horizon 2020. Проект Period (орбитальный демонстратор Peraspera) предполагает сборку спутников и их создание прямо на орбите", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для осуществления этой деятельности планируется заключить контракт на два года на сумму 3 млн евро (264 млн рублей) с целью последующего создания орбитального демонстратора.

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