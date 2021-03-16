Масштаб зарубежного давления на страны, закупающие вакцины РФ, беспрецедентен - Песков
13:32 16.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспрецедентные усилия предпринимаются за рубежом, чтобы заставить отказаться от закупки российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом он не стал называть конкретные страны.
"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это, действительно, имеет место", - сказал представитель Кремля. Он оставил без ответа вопрос о том, идет ли речь о США и их союзниках. "Здесь я не стал бы конкретизировать", - заметил Песков.
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