Масштаб зарубежного давления на страны, закупающие вакцины РФ, беспрецедентен - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспрецедентные усилия предпринимаются за рубежом, чтобы заставить отказаться от закупки российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом он не стал называть конкретные страны.

"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это, действительно, имеет место", - сказал представитель Кремля. Он оставил без ответа вопрос о том, идет ли речь о США и их союзниках. "Здесь я не стал бы конкретизировать", - заметил Песков.