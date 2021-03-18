Журналистам "Новой газеты" в Чечне никто не угрожает - Рамзан Кадыров
22:30 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что касается "угрозы журналистам", я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги", - написал Кадыров.
Он назвал публикации "Новой газеты" "провокационными нападками на чеченский народ", а сотрудников издания "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами".
Ранее в "Новой газете" был опубликован материал, в котором сообщалось о якобы внесудебных казнях и пытках в Чечне. После сотрудники полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Представители спецподразделения заявили, что против полка развернули "настоящую информационную войну, основным рупором которой является "Новая газета".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращения к Путину по этому вопросу направлены не по адресу и рекомендовал полку имени Кадырова, в случае претензий к "Новой газете", обращаться в суд. Он добавил, что "безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам". "Но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону", - сказал Песков.
НОВОСТИ
- 22:10 18.03.2021
- После статьи о "казнях" парламент Чечни попросил провести правовую оценку деятельности СМИ
- 21:10 18.03.2021
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине ужесточат карантин
- 20:40 18.03.2021
- Подготовку разговора Путина с Байденом уже начали - МИД РФ
- 20:20 18.03.2021
- В первые за год в аэропортах США недельный пассажиропоток превысил 1 млн человек в сутки
- 20:10 18.03.2021
- В РФ за неделю средние цены на бензин выросли на 10 коп. - Росстат
- 19:39 18.03.2021
- Путин и Собянин посетили концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках
- 19:20 18.03.2021
- На строительство съездов трассы "Таврида" к морю Крыму выделено около 95 млрд рублей
- 19:10 18.03.2021
- По просьбе Байдена американский сенатор отправится с визитом в Эфиопию - Белый дом
- 18:20 18.03.2021
- На следующей неделе первую партию российской вакцины "Спутник V" получит Ливан - СМИ
- 18:10 18.03.2021
- В Оружейном переулке в центре Москвы могут поставить памятник Иосифу Кобзону
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать