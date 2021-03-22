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Лукашенко не мог обещать Путину конституционную реформу, так как это дело Минска - Песков

16:32 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не мог давать обещаний относительно конституционной реформы российскому коллеге Владимиру Путину, поскольку это внутреннее дело Белоруссии. Лукашенко лишь информировал российского лидера о дальнейших планах, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У них (президентов РФ и Белоруссии) были обсуждения. Там речь идет не об обещаниях, речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и планах по конституционной реформе", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "тут не может идти речи о том, чтобы кто-то кому-то что-то обещал". "Это внутреннее дело Белоруссии", - объяснил Песков.

19 марта Лукашенко заявил, что в беседах с Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали лишь в общих чертах.

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