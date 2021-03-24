Заксобрание Ленобласти предоставило городу Гатчина статус столицы региона
17:40 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли законопроект о предоставлении Гатчине статуса столицы региона. Законопроект был принят сразу в первом и третьем чтениях на одном заседании, передает корреспондент ТАСС.
"34 - "за", против - нет, воздержавшихся - нет. Решение принято", - сказал на заседании председатель законодательного собрания Сергей Бебенин.
Законопроект предполагает внесение изменения в статью устава Ленинградской области о месте размещения органов государственной власти региона, сейчас органы власти Ленинградской области размещаются в Петербурге. В пояснительной записке указано, что выбор Гатчины в качестве административного центра обоснован хорошей логистикой - близким расположением к крупным населенным пунктам, автодорогам.
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