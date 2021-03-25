Сбер поможет Центру внедрения «Протек» использовать резервные аккредитивы для расчетов с контрагентами
14:51 25.03.2021
Сбер и Центр внедрения «Протек» (входит в группу компаний «Протек»), запускают проект по использованию резервных аккредитивов в расчетах с контрагентами для обеспечения платежных обязательств.
«Выпуск аккредитивов в приложении СберБизнес позволяет компании «Протек» и ее клиентам обезопасить расчеты, - говорит директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. - В последнее время предприниматели уделяют особое внимание оптимизации расходов и снижению рисков, и хорошим подспорьем в этом выступают резервные аккредитивы с простой процедурой выпуска и возмещения. Чтобы выставить аккредитив в пользу «Протека», контрагентам достаточно заполнить электронные формы и подписать их в приложении».
«В дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка всегда была актуальна проблема дебиторской задолженности, - отмечает директор по продажам ЦВ «Протек» Денис Красильников. - В нашем случае резервный аккредитив — инструмент, закрепляющий обязательство банка компенсировать дистрибьютору долг аптеки или аптечной сети в случае неисполнения ими условий контракта. Отсутствие рисков невозврата дебиторской задолженности, в свою очередь, позволяет ЦВ «Протек» сформировать лучшее ценовое предложение для таких клиентов, а значит, повысить эффективность продаж по всей товаропроводящей цепочке. Кроме того, наша компания высоко оценила возможность в режиме реального времени вести мониторинг операций по аккредитивам».
Сбер предоставляет клиентам «Протека» возможность открывать аккредитивы онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес». Полный цикл выпуска такого аккредитива займет менее часа. При этом представители «Протека» в личном кабинете компании в системе «СберБизнес» в режиме реального времени могут видеть все операции по аккредитивам.
НОВОСТИ
- 15:32 25.03.2021
- Инфляция в РФ находится на пике, скоро начнет снижаться - Решетников
- 15:12 25.03.2021
- Траулер из Мурманска завалился на бок при спуске на воду в норвежском Киркенесе
- 15:12 25.03.2021
- Депутат Госдумы Аксаков предлагает внести поправки в законодательство о криптовалютах
- 15:00 25.03.2021
- ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде в Токио
- 14:32 25.03.2021
- Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности - Песков
- 14:12 25.03.2021
- Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков
- 14:00 25.03.2021
- В школах Гонконга будут внедрять курсы "патриотического воспитания" - источник
- 13:32 25.03.2021
- Чаще всего преступления в РФ совершают безработные мужчины в возрасте 30-49 лет - Генпрокуратура
- 13:20 25.03.2021
- Принц Гарри стал членом комиссии по борьбе с дезинформацией в СМИ
- 13:05 25.03.2021
- Членов общественного движения Медведчука обвиняют в организации референдума в Крыму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать