Сбер поможет Центру внедрения «Протек» использовать резервные аккредитивы для расчетов с контрагентами

14:51

Сбер и Центр внедрения «Протек» (входит в группу компаний «Протек»), запускают проект по использованию резервных аккредитивов в расчетах с контрагентами для обеспечения платежных обязательств.

«Выпуск аккредитивов в приложении СберБизнес позволяет компании «Протек» и ее клиентам обезопасить расчеты, - говорит директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. - В последнее время предприниматели уделяют особое внимание оптимизации расходов и снижению рисков, и хорошим подспорьем в этом выступают резервные аккредитивы с простой процедурой выпуска и возмещения. Чтобы выставить аккредитив в пользу «Протека», контрагентам достаточно заполнить электронные формы и подписать их в приложении».

«В дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка всегда была актуальна проблема дебиторской задолженности, - отмечает директор по продажам ЦВ «Протек» Денис Красильников. - В нашем случае резервный аккредитив — инструмент, закрепляющий обязательство банка компенсировать дистрибьютору долг аптеки или аптечной сети в случае неисполнения ими условий контракта. Отсутствие рисков невозврата дебиторской задолженности, в свою очередь, позволяет ЦВ «Протек» сформировать лучшее ценовое предложение для таких клиентов, а значит, повысить эффективность продаж по всей товаропроводящей цепочке. Кроме того, наша компания высоко оценила возможность в режиме реального времени вести мониторинг операций по аккредитивам».

Сбер предоставляет клиентам «Протека» возможность открывать аккредитивы онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес». Полный цикл выпуска такого аккредитива займет менее часа. При этом представители «Протека» в личном кабинете компании в системе «СберБизнес» в режиме реального времени могут видеть все операции по аккредитивам.