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НОВОСТИ

В РФ изменятся правила назначения пособий на дошкольников

10:05 29.03.2021 Источник: Известия

Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами назначения пособий на детей от трех до семи лет, которые начнут действовать с 1 апреля этого года. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства. Изменились требования при расчете имущественной обеспеченности. В обновленном варианте при расчете нуждаемости не будут учитывать доли в собственности, которые составляют треть или меньше от площади квартиры или дома, а также размер участка до 1 га, если он расположен в сельской местности. В большинстве случаев семья получит выплаты по новым правилам в конце апреля – начале мая, рассчитывают в ведомстве. 

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