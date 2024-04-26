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Аэропорт Элиста с 3 мая возобновит обслуживание пассажиров после ограничения полетов

10:32 26.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный аэропорт Элиста с 3 мая возобновит полеты гражданской авиации после временного ограничения. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно, в период с 9:00 мск до 19:00 мск. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — говорится в сообщении.

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