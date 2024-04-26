НАТО должна избегать провокаций в отношении России — президент Польши

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс должен избегать провокаций в отношении России при реагировании на инциденты, связанные, по утверждению Варшавы, с якобы нарушением российскими ракетами воздушного пространства государств НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я считаю, что мы должны избегать ситуаций, при которых Россия могла бы заявить, что она была спровоцирована НАТО», — отметил польский лидер. Он отказался ответить на вопрос журналиста издания, каким мог бы быть ответ Варшавы и НАТО в ситуации, «если бы российская ракета привела к жертвам в Польше». Дуда назвал «провокацией РФ» случаи, когда, по утверждению властей республики, российские ракеты входили в польское воздушное пространство. Глава польского государства добавил, что партнеры по альянсу выступают против идеи по перехвату ракет за его пределами, в том числе в воздушном пространстве Украины.

Ранее заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24 заявил, что НАТО рассматривает возможность сбивать ракеты, которые пролетают в непосредственной близости от границ альянса. 24 марта Вооруженные силы Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной. Они утверждали, что речь идет о российской крылатой ракете. По версии польского командования, ракета, якобы запущенная дальней авиацией РФ, влетела в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинула его спустя 39 секунд. Доказательств этим заявлениям не было представлено.