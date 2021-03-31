Рост цен на курицу и яйца не остановится и в будущем, заявили в Руспродсоюзе

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Руспродсоюзе заявили о росте цен на курицу и яйца. Стоимость большинства продуктов будет также увеличиваться в случае колебаний курса валют.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, что рост цен на курицу и яйца не остановится и в будущем.

«Если говорить про сегодняшний день, то мы видим, что есть рост цен на яйцо и куриное мясо. Достаточно неудачно произошла вспышка птичьего гриппа. Влияет динамика ввоза и вывоза: если раньше мы всегда импортировали яйца из Белоруссии или Казахстана, то сейчас получается, что яйцо вывозится в ту же самую Белоруссию. Мы стали экспортёрами. Если так будет продолжаться, то возможно будет рост экспорта на Восток и в Африку. Также это связано с ростом себестоимости на составляющие. Ещё есть тренд: уже несколько десятков уменьшается употребление говядины и увеличивается потребление более дешёвого продукта — курицы. В моменты кризисов этот тренд увеличивается. Производители курицы долго работали, уменьшая собственную прибыль, и сдерживали цены, но сейчас прибыль в бизнесе становится отрицательной, и производители будут вынуждены поднять цены».

Курс доллара влияет и на стоимость товаров, которые производятся в России, отметил Леонов.

«Подчеркну, что в себестоимости того же сахара-сырца есть стоимость его переработки, но по большей части это сырьё. И сырьё действительно оценивается в евро и долларах — в той валюте, в которой оно покупается на мировых биржах. Если говорить про остальные составляющие, они, как правило, покупаются: семена, удобрения, средства защиты растений, оборудование. У нас много составляющих долларовых, которые влияют на себестоимость на произрастающие в России и перерабатываемые на российском производстве продукты. Рост доллара точно негативно скажется даже на них».

Ранее Saxo Bank спрогнозировал возможный обвал рубля будущим летом. За доллар могут давать до 80 рублей, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть. Согласно их данным, к середине года европейская валюта также вырастет по отношению к российской и будет продаваться по цене 96 рублей за один евро.