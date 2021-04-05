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Кремль не следит за следствием по делу экс-главы Хабаровского края Фургала

14:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не следит за ходом следствия по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы никогда не следим за ходом следствия, это не наша прерогатива", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас "идет следствие, и стороне обвинения предстоит доказать в суде виновность Фургала". "Следствие не может признать человека виновным, это может признать только суд, вынеся соответствующий вердикт. До того, как такой вердикт вынесен, никого нельзя признавать виновным. Нужно просто дождаться суда", - добавил Песков.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где Басманный суд заключил его под стражу. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Показания в отношении Фургала дали обвиняемые в убийствах, а также свидетели и потерпевшие. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела. Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора до 8 июня.

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