Лаборатории под контролем США могут создавать биологическое оружие - Патрушев
18:18 07.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет основания полагать, что в подконтрольных США лабораториях в разных странах мира разрабатывается биологическое оружие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсант".
Патрушев призвал "обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США, причем по странному совпадению в основном у российских и китайских границ". При этом, по его словам, эти лаборатории "почему- то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии".
На вопрос, хочет ли он тем самым сказать, что американцы там разрабатывают биологическое оружие, Патрушев заявил: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".
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