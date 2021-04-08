США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией - Госдеп

23:15 Источник: Интерфакс

США желают стабильности в отношениях с Россией, несмотря на все сохраняющиеся проблемы в отношениях двух стран, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"У нас есть основательные разногласия с Российской Федерацией", - сказал он на брифинге.

"Но мы также говорили, что мы хотим таких отношений с Москвой, которые являются и стабильными, и предсказуемыми", - продолжил он.

Прайс добавил, что для достижения этой цели важную роль играет дипломатия, даже с учетом того, что Вашингтон продолжит призывать Москву к ответу за деструктивные, по мнению США, действия.