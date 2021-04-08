Путин сообщил Меркель о провокационных действия Киева на линии соприкосновения в Донбассе

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе. Об этом в четверг сообщила пресс- служба Кремля.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.