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В России увеличился коэффициент распространения коронавируса - ТАСС

11:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу достиг 1. В Москве показатель увеличился до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы, это Иркутская область, где он равен 1,01.

Еще в двух регионах показатель составил ровно 1. Это Подмосковье и Ростовская область.

В Красноярском крае и Санкт-Петербурге коэффициент равен 0,99, в Архангельской области - 0,97, в Воронежской и Нижегородской - 0,96, а в Свердловской он опустился до 0,91 - минимума за последние две недели.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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