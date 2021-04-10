В России увеличился коэффициент распространения коронавируса - ТАСС
11:20 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы, это Иркутская область, где он равен 1,01.
Еще в двух регионах показатель составил ровно 1. Это Подмосковье и Ростовская область.
В Красноярском крае и Санкт-Петербурге коэффициент равен 0,99, в Архангельской области - 0,97, в Воронежской и Нижегородской - 0,96, а в Свердловской он опустился до 0,91 - минимума за последние две недели.
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.
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