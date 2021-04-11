До 17 градусов тепла может прогреться воздух в Москве 11 апреля
09:00 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переменная облачность и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 15-17 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.
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