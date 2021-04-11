Референдум по изменению Конституции Киргизии состоялся - ЦИК республики

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проводимый в воскресенье в Киргизии референдум по вопросу о внесении изменений в конституцию республики состоялся. Соответствующее сообщение размещено на сайте Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в стране.

Согласно представленной информации, в голосовании на референдуме приняли участие более 30% из внесенных в списки избирателей 3,6 млн граждан. По киргизским законам, порог явки составляет 30% плюс один голос.