Референдум по изменению Конституции Киргизии состоялся - ЦИК республики
17:30 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проводимый в воскресенье в Киргизии референдум по вопросу о внесении изменений в конституцию республики состоялся. Соответствующее сообщение размещено на сайте Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в стране.
Согласно представленной информации, в голосовании на референдуме приняли участие более 30% из внесенных в списки избирателей 3,6 млн граждан. По киргизским законам, порог явки составляет 30% плюс один голос.
НОВОСТИ
- 18:20 11.04.2021
- В Иране утверждают, что неполадки на ядерном объекте организовали террористы
- 17:52 11.04.2021
- За изменение конституции Киргизии проголосовало большинство избирателей - ЦИК
- 16:30 11.04.2021
- Госдеп США вновь грозит России за "агрессию и безответственность"
- 14:20 11.04.2021
- Мэр Собянин пригласил москвичей принять участие в городском субботнике 24 апреля
- 13:34 11.04.2021
- Песков приоткрыл тему послания Путина Федеральному собранию
- 13:30 11.04.2021
- Памятник принцу Филиппу установят недалеко от Букенгемского дворца
- 13:12 11.04.2021
- Турция испытала гибридный двигатель для лунной ракеты
- 12:20 11.04.2021
- Заммэра Бочкарев: Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами
- 12:13 11.04.2021
- До конца месяца в Москве промоют свыше 1100 памятников
- 12:10 11.04.2021
- Новый модуль МКС "Наука" прошел заводские испытания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать