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НОВОСТИ

С субботы на юго-западе Японии произошли почти 210 ощутимых человеком землетрясений

07:50 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 210 ощутимых человеком землетрясений различной силы произошли с 9 апреля в районе японских островов Токара, входящих в префектуру Кагосима на юго-западе страны. Среди них было два мощных подземных толчка магнитудой более 5, сообщило в понедельник национальное общественное телевидение.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под дном океана. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться еще несколько дней.

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