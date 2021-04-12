В Энгельсе сегодня будет открыт музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина
09:00 12.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Музейный комплекс на месте приземления космонавта Юрия Гагарина будет открыт сегодня в Энгельсе Саратовской области. Церемонию посетит президент России Владимир Путин.
Комплекс предложил построить председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В Парке покорителей космоса в Энгельсе уже отреставрировали стеллу и памятник первому советскому космонавту.
Посетители парка смогут прогуляться по маршруту «108 минут» и почитать об истории освоения космоса на мемориальной стене. Парк разделен на две зоны: место посадки капсулы Гагарина 60 лет назад и место приземления самого космонавта.
Сегодня, в День Космонавтики, Музейный комплекс посетит Владимир Путин. Кроме того, президент РФ проведет в режиме видеоконференции совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической отрасли в России. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Праздник День космонавтики был учрежден в 1962 году по инициативе второго советского космонавта Германа Титова — дублера Юрия Гагарина.
Тем временем, в ближайшие дни американское аэрокосмическое агентство собирается провести первый в истории полет на другой планете — подняться над поверхностью Марса готовится небольшой вертолет, доставленный вместе с марсоходом «Персивирэнс». Эхо Москвы
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