Китай будет защищать безопасность космоса и продвигать сотрудничество с Россией - МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, а также будут защищать безопасность в космическом пространстве. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве".