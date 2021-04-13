Китай будет защищать безопасность космоса и продвигать сотрудничество с Россией - МИД КНР
12:20 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, а также будут защищать безопасность в космическом пространстве. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений, - сообщил он на регулярном брифинге. - Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве".
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